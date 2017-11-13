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Bolu'da refüje çarpıp devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)-  BOLU’da, kontrolden çıkarak refüje çarpıp devrilen motosikletin sürücüsü 25 yaşındaki Mert Uslupat, ağır yaralandı

13 Kasım 2017 19:05

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)-  BOLU’da, kontrolden çıkarak refüje çarpıp devrilen motosikletin sürücüsü 25 yaşındaki Mert Uslupat, ağır yaralandı.
Kaza, D-100 karayolunun Paşaköy mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Mert Uslupat yönetimindeki 34 ZP 4810 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak, refüje çarptı. Devrilen motosikletten fırlayan sürücü, yolda yaklaşık 100 metre sürüklendi. Ağır yaralanan Mert Uslupat, çağrılan ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği belirtilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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