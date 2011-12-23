-Bolu'da parfüm yüklü tır alev aldı: 2 yaralı BOLU (A.A) - 23.12.2011 - Bolu'da TEM Otoyolu'nda refüje çarparak alev alan parfüm yüklü tırdaki 2 kişi yaralandı. İstanbul'dan Ankara yönüne giden İran uyruklu Mohammad Taghiarhosh yönetimindeki yabancı plakalı tır, Dordurga mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle refüje çarptı. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü Taghiarhosh ile yanında bulunan Rassal Khani, kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı. Bu arada sürtünmenin etkisiyle tırın dorsesinde bulunan parfüm şişeleri alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen tıra, olay yerine gelen itfaiye ekipleri parfüm şişelerinin patlaması nedeniyle güçlükle müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürülen yangında tır, kullanılamaz hale geldi. Çift yönlü olarak ulaşıma kapatılan yol, temizlik çalışmasının tamamlanmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.