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Bolu'da otomobilde 25 parça tarihi eser ele geçirildi

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, TEM yolunda durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 25 parça tarihi eser ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı

09 Nisan 2018 19:28

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU\'da, TEM yolunda durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 25 parça tarihi eser ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, TEM yolunda yaptığı yol uygulamasında bir otomobil durduruldu. Otomobilde yapılan aramada, 25 parça tarihi eser ele geçirildi. Konya\'dan İstanbul\'a tarihi eserleri götürdüğü belirlenen otomobil sürücüsü M.Y. (41) gözaltına alındı. Tarihi eserler ise incelenmek üzere Bolu Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

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