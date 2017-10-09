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Bolu'da otomobil takla attı: 3 yaralı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) -  BOLU'da, D-100 karayolunda kontrolden çıkarak, takla atan otomobildeki aynı aileden 3 kişi ağır yaralandı

09 Ekim 2017 20:31

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) -  BOLU\'da, D-100 karayolunda kontrolden çıkarak, takla atan otomobildeki aynı aileden 3 kişi ağır yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında, D-100 karayolunun Köroğlu Park Alanı mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Mustafa Buğday yönetimindeki 07 EMB 04 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Sürücüyle kızı Sevil ve eşi Perihan Buğday, ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi\'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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