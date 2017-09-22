Bolu'da otomobil takla attı: 3 yaralı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'da, kavşaktan dönüş yaparken kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında D-100 karayolunun Çaydurt mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Hacı Ali Kellegöz yönetimindeki 06 HVZ 03 plakalı otomobil, Çaydurt Kavşağı\'ndan TEM yolu girişine dönüş yapmak istediği sırada kontrolden çıkarak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü ile birlikte araçta bulunan Beyza Nur Kellegöz ve Nuriye Kellegöz yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi\'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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