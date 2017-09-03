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Bolu'da orman yangını

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'nun Göynük İlçesi'nde orman yangını çıktı

03 Eylül 2017 23:46

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'nun Göynük İlçesi\'nde orman yangını çıktı. Yaklaşık 10 hektarlık alanda etkili olduğu tahmin edilen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
İlçeye bağlı İbrahimözü Köyü Safranlar Mahallesi Doğanderesi mevkisindeki sarıçam ormanında akşam saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen arazöz ve itfaiye araçları karadan, yangın söndürme helikopterleri de havadan alevlere müdahale etti. Yaklaşık 10 hektarlık alanda etkili olan, rüzgarın de etkisiyle yayılan alevlere karadan müdahalede zaman zaman zorluk yaşandı. Çevre illerde konuşlu 3 yangın söndürme helikopteri de takviye olarak bölgeye gönderildi. Ancak havanın kararması ile birlikte havadan müdahale durduruldu.
Göynük Belediye Başkanı Kemal Kazan, yangına itfaiye, arazözler ve iş makineleriyle müdahale edildiğini, köylüler ile ilçe halkının da çalışmalara destek verdiğini söyledi. Başkan Kazan, \"Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yanan bölge sarı çam ormanı. Sarı çam ormanını söndürmek zor. Çalışmalarımız sürüyor\" dedi.

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