Bolu'da Kurmay Albay gözaltına alındı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - DİYARBAKIR merkezli FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bolu 2\'nci Komando Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı Kurmay Albay M.Y. Bolu\'da gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Bolu 2\'nci Komando Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı olan Kurmay Albay M.Y. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kurmay Albay M.Y.\'yi evinde gözaltına aldı. Kurmay Albay M.Y. Bolu\'daki işlemlerinin ardından Ankara\'ya gönderildi. M.Y.\'nin Diyarbakır\'a götürüleceği öğrenildi.