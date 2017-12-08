Bolu'da 'Kudüs' protestosu

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'da, yaklaşık 500 kişi ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımasını protesto etti.

Bolu\'da Kadı Camii\'nin önünde toplanan yaklaşık 500 kişi, ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımasına tepki gösterdi. Memur-Sen Bolu Başkanı Ahmet Koçak, yaptığı basın açıklamasında, \"Kudüs insanlığın ortak mirası, özgürlük Kudüs\'ün hakkıdır. Biz bu iradeyi yansıtmak için burada toplandık. Bunun için meydanlardayız. Kudüs, bütün inançlar için ortak tarih, ortak coğrafya ve hepsinden öte ortak kader ve birlikte yaşamak demektir. Kudüs\'ün bu vasıflarının yok edilmesine asla müsaade etmeyiz. ABD ve İsrail ortak yapımı bu kirli strateji, şiddet ve krizlerle kavrulan bütün insanlık için eğer engellenmezse daha büyük sorunların kapısını aralayacaktır\" dedi.

Yaklaşık 500 kişi daha sonra İzzet Baysal Caddesi\'nde \'Kahrolsun ABD\' sloganları atarak Kent Meydanı\'na yürüyerek eylemi sonlandırdı.

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