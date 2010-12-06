-BOLU'DA KONVOY YASAK BOLU (A.A) - 06.12.2010 - Bolu Valisi İbrahim Özçimen, İstanbul'daki asker uğurlama konvoyunda meydana gelen kazada genç bir kızın ölmesinin ardından, il genelinde asker ve düğün konvoylarına yasak getirdi. Özçimen, Valilik binasında düzenlediği basın toplantısında, Bolu'da asker ve düğün konvoylarına bir nizam getireceklerini söyledi. Söz konusu konvoylar nedeniyle birçok kişinin acı çektiğini ifade eden Özçimen, bu hafta içinde gerçekleşecek olan İl Trafik Kurulu Toplantısında bu konunun üzerine eğileceklerini kaydetti. İstanbul'daki asker uğurlama konvoyunda meydana gelen kazada genç bir kızın ölmesi olayına değinen Vali Özçimen, Bolu içinde bundan sonra üçten fazla aracın arka arkaya gidemeyeceğini ifade ederek, ''Bolu'da, düğün veya asker konvoyunu yasaklıyoruz. Artık üçten fazla araç arka arkaya gidip birbirini takip edemeyecek. Bu tür etkinliklerde korna çalma, maytap patlatma ve silah atma gibi şeyler tamamen yasaklanmış durumda. İl genelinde bu tür şeylere kesinlikle müsaade etmeyeceğiz'' diye konuştu. Bu konvoylarda trafik kurallarının da yoğun şekilde ihlal edildiğini dile getiren Özçimen, sözlerini şöyle tamamladı: ''(Ben asker uğurlayacağım, bütün kurallar benim için kaldırılsın) gibi bir hoyratlığa müsaade etmeyeceğiz. Herkes birbirine saygılı olmak durumunda. Düğün veya asker uğurlamasını yapacaksa efendice, herkesin hakkına, hukukuna saygı gösterir şekilde olacak. Bunlara elimizden gelen en ağır cezaları vereceğiz.''