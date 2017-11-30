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Bolu'da kaza: 4 yaralı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da, iki minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

30 Kasım 2017 00:19

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'da, iki minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 19.30 sıralarında Şehit Selen Paşa ile Taşhancılar caddelerinin kesişiminde meydana geldi. Mehmet Demir yönetimindeki 14 GA 822 plakalı minibüs ile Güngör Bektaş yönetimindeki 81 DB 288 plakalı servis minibüsü çarpıştı. Kazada, içinde yolcusu bulunmayan servis minibüsü devrildi, sürücüler ile Müşerref ve Serranur Demir yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından yaralıların yakınları arasında kısa süreli arbede yaşandı. Polislerin müdahalesiyle kavga büyümeden önlendi. 

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