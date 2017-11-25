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Bolu'da 'kadına şiddet' yürüyüşü

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü' kapsamında, ellerinde dövizler ve pankartlarla yürüyen kadınlar, kadına şiddeti protesto etti

25 Kasım 2017 19:21

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU\'da, \'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü\' kapsamında, ellerinde dövizler ve pankartlarla yürüyen kadınlar, kadına şiddeti protesto etti.
Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü\'nce düzenlenen ilk yürüyüşe yaklaşık 100 kişi katıldı. Demokrasi Meydanı\'nda toplanan kalabalık, belediye bandosu eşliğinde ellerinde pankartlar ve dövizlerle Kent Meydanı\'na yürüdü. Yürüyüşte erkekler de yer alarak kadınlara destek oldu. Aile ve Sosyal Politikalar Müdür Vekili Timuçin Esen, kadınların toplumu ayakta tutan kahramanlar olduğunu belirterek, \"Yapıları gereği erkeklerde daha az güçlü olan kadınlar, her ne olursa olsun şiddeti kesinlikle hak etmemektedirler. Bizler kadına yönelik şiddetin her biçimini kınıyor ve dur diyoruz\" dedi.
Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu tarafından düzenlenen ikinci yürüyüşe de çoğunluğu üniversite öğrencilerinden oluşan yaklaşık 50 kişi katıldı. Kadınlar, Demokrasi Meydanı\'ndan İzzet Baysal Caddesi\'ni takiben yine Kent Meydanı\'na yürüdü. Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencileri, Bolu\'da öldürülen kadınların fotoğraflarını taşıdı. Öğrenciler, meydanda \'kadına şiddet\' konulu tiyatro oyunu ile yürüyüş sona erdi.

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