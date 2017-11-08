Bolu'da kaçak sigara ve içki ele geçirildi

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU’da, TEM\'de şüphe üzerine durdurulan TIR’da yapılan aramada 310 paket kaçak sigara ile 93 şişe kaçak içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri TEM\'in Ankara yönünde denetim yaptıkları sırada şüphe üzerine Kocaeli plakalı TIR’ı durdu. TIR’da narkotik köpeği eşliğinde yapılan aramada 310 paket kaçak sigara, 93 şişe kaçak içki ele geçirildi. TIR’da bulunan 32 yaşındaki F.M.Y. ve 28 yaşındaki E.D. gözaltına alındı.



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