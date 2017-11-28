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Bolu'da kaçak kazı operasyonu: 23 gözaltı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU’nun Mudurnu ve Göynük ilçelerinde, kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 23 şüpheli, gözaltına alındı

28 Kasım 2017 16:36

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU’nun Mudurnu ve Göynük ilçelerinde, kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 23 şüpheli, gözaltına alındı.
Mudurnu Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbarat çalışmalarında, ilçede farklı alanlarda kaçak kazı yaptığı belirlenen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bolu, Bursa, Düzce, Kocaeli ve Balıkesir\'de yapılan operasyonlarda 19 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda tarihi eser niteliği taşıyan 2 sikke, ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüphelinin daha arandığı belirtildi. 
Göynük İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de ilçede Memeceler köyü Balcak mevkisinde kaçak kazı yapan 4 kişiyi suçüstü yakaladı. Kazıda kullanılan 1 arama dedektörü, 1 kazma, 2 pirinç ve metal çubuğuna da el konuldu. İki olayla ilgili başlatılan soruşturmaların sürdüğü öğrenildi. 

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