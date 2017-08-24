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Bolu'da kaçak balık avlayan 3 kişi gözaltına alındı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)-  BOLU'da sadece özel izinle balık tutulabilen Gölköy Barajı'na ağ atarak kaçak avlanan 3 kişi gözaltına alındı

24 Ağustos 2017 17:42

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)-  BOLU\'da sadece özel izinle balık tutulabilen Gölköy Barajı\'na ağ atarak kaçak avlanan 3 kişi gözaltına alındı.
Sabah saatlerinde Bolu kent merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Gölköy Barajı\'nda ağ atılarak balık tutulduğu ihbarı üzerine İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri gölde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemede 3 kişinin şişme bot ve ağ atarak balık tuttuğu tespit edildi. Ekipler, durumu jandarmaya bildirdi. Göle gelen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri isimleri açıklanmayan 3 kişiyi gözaltına aldı. Balık tutmak için kullanılan ağ, şişme bot ve çeşitli malzemeler de toplanarak karakola götürüldü. Gölköy Barajı\'nda 9 yıldan bu yana sportif sazan balığı yakalama turnuvaları yapılıyor. Barajda, balık, sadece yılın belirli günleri ve özel izinlerle tutulabiliyor.

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