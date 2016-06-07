Bolu'da işçileri taşıyan iki minübüs çarpıştı; 30 yaralı!

Bolu'da işçi taşıyan iki servis minibüsünün çarpışması sonucu 30 kişi yaralandı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Mudurnu yolu üzerinde faaliyet gösteren bir piliç fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Turgut Özdemir idaresindeki 12 BC 049 plakalı minibüs, Bolu istikameti Doğancı Mahallesi mevkisinde traktörün aniden yola çıkması üzerine fren yaptı. Bu sırada arkadan gelen Koray Özkan yönetimindeki 14 BT 265 plakalı işçileri taşıyan başka bir minibüs, önündeki minibüse arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle tarlaya giren minibüs, elektrik direğine çarparak durabildi. Minibüste sıkışan işçiler, çevredekilerin haber vermesiyle olay gerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkarıldı. Kazada yaralana ve aralarında minibüs sürücüleri Özdemir ve Özkan'ın bulunduğu 30 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulanslarla Bolu'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Bolu Mudurnu karayolu yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.