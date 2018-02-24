T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bolu'da ilkokul öğrencileri 'Zeytin Dalı' yazısı oluşturdu

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, 280 ilkokul öğrencisi okul bahçesinde bir araya gelerek, Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik harekâta katılan Mehmetçiklere destek için 'Zeytin Dalı' yazısı oluşturdu

24 Şubat 2018 19:06

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU\'da, 280 ilkokul öğrencisi okul bahçesinde bir araya gelerek, Suriye\'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik harekâta katılan Mehmetçiklere destek için \'Zeytin Dalı\' yazısı oluşturdu.
Bolu Atatürk İlkokulu\'nda eğitim gören 280 öğrenci, ay yıldızlı tişörtler giyerek okul bahçesinde toplandı. Ellerinde Türk bayrakları bulunan öğrenciler bir araya gelerek \'Zeytin Dalı\' yazısı oluşturdu. Organizasyonla ilgili bilgi veren Atatürk İlkokulu Müdürü Fuat Bayramoğlu, \"Öğrencilerimizle birlikte okulun önünde, sınır ötesinde harekâta katılan kahraman Mehmetçiğimize dualarımızı, sevgimizi ve özlemlerimizi sunduk. Tarihe geçecek bir etkinliğe imza atmayı düşünmüştük. Bunu da başardık. Öğrencilerime çok teşekkür ediyorum\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Murat KÜÇÜKBOLU DHA BOLUSuriye AfrinMehmetçiklereDalıBolu AtatürkEllerinde TürkOrganizasyonlaAtatürkMüdürü Fuat BayramoğluMehmetçiğimizeTariheBunuFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24