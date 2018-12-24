Bolu'da iki asırlık Yukarı Taşhan otel olacak

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU\'da, 1804 yılında yaptırılan tarihi Yukarı Taşhan\'ın, restorasyon çalışmalarının ardından 18 odalı butik otel olarak açılması planlanıyor. Şu anda küçük esnaf tarafından çanta, dini kitaplar, hediyelik eşya ürünlerinin satıldığı taşhandaki işletmeciler projeye karşı çıkıyor.

Bolu Belediyesi, 2016 yılında Büyükcami Mahallesi\'nde 600 yıllık tarihi Yıldırım Beyazıt Cami\'nin yanında olan Aşağı Taşhan ve Yukarı Taşhan\'ın restore edilip otel ve restoran olarak kullanılması yönünde proje hazırladı. Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Anıtlar Yüksek Kurulu\'ndan alınan izinlerin ardından projenin ilk ayağında 1750 yılında inşa edilen Aşağı Taşhan restorasyon çalışmalarının ardından geçen yıl kafe-restoran olarak açıldı. Projenin ikinci ayağında ise Aşağı Taşhan\'ın hemen bitişiğinde bulunan içinde Eskici Baba Türbesi\'nin de bulunduğu ve çanta, dini kitaplar, hediyelik eşya ürünlerinin satıldığı 36 iş yerinin olduğu Yukarı Taşhan\'ın 18 odalı butik otel olarak açılması yer alıyor. Projenin Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından henüz onay sürecinde olduğu öğrenilirken, 1804 yılında yapılmış olan Yukarı Taşhan\'da esnaflık yapanlar otel projesine karşı çıkıyor.

Taşhan\'da 3 yıldır esnaflık yapan Ali Yerli, \"Burada 1800\'lü yılların başında yapılmış bir tarih var. Bu tarihi bozmaya çalışıyorlar. Bunlardan dolayı sıkıntımız var. Otele uygun bir ortam değil burası. Burası bizlere yadigar. Biz bunu vatandaş olarak biliyorsak, yetkililerin hiç dile getirmemeleri lazım\" dedi.

22 yıllık esnaf Hacı Mustafa Çıkılır da, \"Burası yalnızca böyle sahaf, küçük kitapçılar şeklinde esnafla hizmet etmelidir. Böyle bir otel olmasını istemiyoruz. Normal ve uygun değil. Bütün şehirlerde sahaflar büyük merkezi camilerin yanında bulunur. Her yerde böyledir. Buraya otel yapılması akla mantığa uygun değil\" ifadelerini kullandı.

55 senelik kuyumcu Hayati Özdemir ise, \"Buranın bu şekilde korunmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Bir otel ya da başka bir şey yapılması bence tarihi bir yapıya yanlış olur\" diye konuştu.

Semt sakinlerinden İsmail Gökarslan, \"Böyle güzide bir yerin harap edilmesine ya da yanlış işlerde kullanılmasına karşıyım. Buranın restore edilerek aynı şekilde kullanılmasını temenni ediyorum. Her şehrin bir güzelliğidir. Bu mutlaka korunmalıdır. Bolu\'da kaç tane böyle yer var. İçeride bir zat yatıyor. Türbemiz var. Yanında Bolu\'nun en büyük camisi var. Otelin bu camiye uzakta olması lazım. Buranın otel yapılması çok yanlış. Kültür ve mirasımızı koruyalım\" diye konuştu.



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