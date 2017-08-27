T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bolu'da iki ailenin kavgasında 1 yaralı

Mutlu YUCA- Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da iki ailenin fertleri arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü

27 Ağustos 2017 19:54

Mutlu YUCA- Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'da iki ailenin fertleri arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kadınların da karıştığı kavgada bir kişi yaralandı.
Olay, saat 15.30 sıralarında Sümer Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre daha önce aralarında husumet olan ve birbirleriyle akraba olan iki ailenin fertleri arasında tartışma çıktı. Bina önüne taşan kavgada iki aile birbirine girdi. Kadınların da karıştığı kavgayı gören mahalle sakinleri polisi arayarak ihbarda bulundu. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken kavgada İ.K.\'yı döverek yaraladığı öne sürülen T.E., polisi görünce aracına binerek kaçtı. Polislerin bir süre araçla kovaladığı T.E., ara sokaklara girerek kaçtı.
Kavgada yaralanan İ.K.,  olay yerine gelen 112 Acil ambulansıyla sevk edildiği İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi\'nde tedavi altına alındı. Kavgaya karışan aile bireyleri birbirlerinden şikayetçi oldular. Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mutlu YUCA Murat KÜÇÜKBOLU DHABOLUKadınlarınOlaySümer Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek CaddesiBinaBölgeyePolislerinKavgadaAcilBaysal Devlet Hastanesi KöroğluKavgayaPolisOlaylaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24