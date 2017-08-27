Bolu'da iki ailenin kavgasında 1 yaralı

Mutlu YUCA- Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'da iki ailenin fertleri arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kadınların da karıştığı kavgada bir kişi yaralandı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Sümer Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre daha önce aralarında husumet olan ve birbirleriyle akraba olan iki ailenin fertleri arasında tartışma çıktı. Bina önüne taşan kavgada iki aile birbirine girdi. Kadınların da karıştığı kavgayı gören mahalle sakinleri polisi arayarak ihbarda bulundu. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken kavgada İ.K.\'yı döverek yaraladığı öne sürülen T.E., polisi görünce aracına binerek kaçtı. Polislerin bir süre araçla kovaladığı T.E., ara sokaklara girerek kaçtı.

Kavgada yaralanan İ.K., olay yerine gelen 112 Acil ambulansıyla sevk edildiği İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi\'nde tedavi altına alındı. Kavgaya karışan aile bireyleri birbirlerinden şikayetçi oldular. Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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