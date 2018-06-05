Bolu'da HDP binasına saldırı

Bolu'da seçim çalışmaları kapsamında parti binasına bayrak asmak isteyen HDP yöneticileri bir grubun saldırısına uğradı. Saldırı üzerine parti binasına sığınan HDP’liler ışıkları kapatarak kapıları kilitledi. İl binasının bugün açılışının yapılması bekleniyordu. Saldırı haberi, HDP İl Başkanlığı'nın Twitter hesabından duyuruldu.

Aralarında MHP Bolu 1. sıra milletvekili adayı Adem Evcil ve Ülkü Ocakları Bolu İl Başkanı İsmail Akgün’ün de bulunduğu iddia edilen grup HDP flamalarını indirerek ateşe verdi. Saldırganlar daha sonra ‘Ülkücü yemini’ edip dağıldı.

Bolu’nun en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi’nde tüm siyasi partilerin bayraklarının asılı olduğu alanda bulunan HDP İl ve Merkez İlçe Başkanlığı binasının önüne gece saat 01.00 sıralarında HDP bayrakları asıldı. Mezopotamya Ajansının iddiasına göre bayrak asılmasına izin vermeyen Bolu Güvenlik Şube Müdürü “Buraya bayrak asarsanız sizi gözaltına alırım. Yaşanacaklardan da ben sorumlu değilim" dedi. Polisin bu sözlerinin ardından yaklaşık yüz kişilik ülkücü bir grup parti binası önünde toplandı.