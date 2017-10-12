Bolu'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU’da, otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 10.30 sıralarında D-100 karayolu Sanayi Kavşağı Mevkii\'nde meydana geldi. Ankara yönüne giden Ünal Danışman yönetimindeki 06 FV 3380 plakalı otomobil, önde giden ve kavşakta sola dönüş yapmak isteyen Resul Tabağlıoğlu’nun yönetimindeki 74 DK 190 plakalı hafif ticari araca çarptı. Sürücü Tabağlıoğlu ile diğer araçta bulunan sürücünün babası 76 yaşındaki Adem Danışman yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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