Bolu'da gaziler, Zeytin Dalı Harekâtı'na katılmak için dilekçe verdi

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU\'da, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube üyesi 52 gazi, \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na katılmak için askerlik şubesine dilekçe verdi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bolu Şubesi üyesi Kıbrıs ve Kore gazileri, 15 Temmuz gazileri ve terörle mücadelede gazileri ile yakınları, \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na destek vermek için Demokrasi Meydanı\'nda bir araya geldi. Gaziler adına basın açıklamasını okuyan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bolu Şube Başkanı Sami Yıldız, \"Bolu\'da Kore ve Kıbrıs gazileri, terör gazileri ile 15 Temmuz gazileri ve şehit aileleri olarak, dün olduğu gibi bugün de ordumuzun ve yiğit Mehmetlerimizin yanındayız. Daha önceden nasıl ki evlatlarımızı arkada bırakıp azim ve gayret ile düşmana karşı cenk ettiysek, bugün de ihtiyaç hasıl olduğunda şanlı ordumuz ile omuz omuza vatanımızın bekası için mücadele edecek olmaktan kıvanç duyacağız\" dedi.

Gaziler daha sonra İzzet Baysal Caddesi üzerinden ellerinde Türk bayrakları ile Bolu Askerlik Şube Başkanlığı\'na yürüdü. 52 gazi harekâta katılmak için askerlik şubesine dilekçe verdi. Askerlik şubesi yetkilileri dilekçeleri alarak gazilere teşekkür etti.



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