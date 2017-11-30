Bolu'da fuhuş operasyonu: 4 gözaltı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'da, polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışması sonucu Borazanlar Mahallesinde günlük kiralanan 1+1 evde fuhuş yapıldığı bilgisine ulaştı. Eve operasyon düzenleyen ekipler, Özbek uyruklu olan F.K. ve B.Y. adlı kadınlar ile K.S. adlı kişiyi gözaltına aldı. M.A. adlı kişi de fuhuşa aracılık ve yer temin ettiği iddiasıyla başka bir yerde yakalandı. K.S., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemleri süren şüphelilerden M.A.\'nın adliyeye sevk edileceği, 2 kadının ise sınır dışı edileceği belirtildi.