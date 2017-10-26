Bolu'da filmli cam ve abart egzoza 34 bin TL ceza

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU’da, bu ay yapılan trafik denetlemelerinde araçlarında filmli ve renkli cam ile abart egzoz bulunduran 168 sürücüye toplam 34 bin 608 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan yazılı açıklamada, 2 bin 918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu\'nun ilgili maddesi gereği, görüşü engelleyecek veya bir kaza halinde içindekiler için tehlikeli olabilecek süs, aksesuar eşya ve çıkıntıları olan araçları kullananlarla, karayolunu kullananlar için tehlike yaratacak şekilde olan veya görüşü engelleyecek ve çevredekileri rahatsız edecek derecede duman veya gürültü çıkaran araçları kullanan sürücüler hakkında 206 TL para cezası uygulandığı belirtildi. Bu kapsamda, Ekim ayında yapılan trafik denetimlerinde araçlarında abart egzoz, renkli cam ve film kullanan 168 sürücü hakkında 34 bin 608 TL idari para cezası uygulandığı ve araçların trafikten men edildiği bildirildi. Açıklamada, araçların teknik şartlara uygun duruma getirilmesi için sürücülere 7 gün süre verildiği de belirtildi.