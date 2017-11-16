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Bolu'da FETÖ/PDY şüphelisi 2 kişi adliyede

MURAT KÜÇÜK/BOLU, (DHA)-  BOLU’da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 kişi, adliyeye sevk edildi

16 Kasım 2017 18:08

MURAT KÜÇÜK/BOLU, (DHA)-  BOLU’da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 kişi, adliyeye sevk edildi.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, Mengen İlçesi’nde öğretmen H.S. ve kimya mühendisi E.D. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler H.S. ve E.D., emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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