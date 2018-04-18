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Bolu'da FETÖ'nün eğitim yapılanması davasında karar

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, FETÖ/PDY'nin eğitim yapılanmasına yönelik 18'i tutuklu 65 sanıklı davada karar verildi

18 Nisan 2018 22:10

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU\'da, FETÖ/PDY\'nin eğitim yapılanmasına yönelik 18\'i tutuklu 65 sanıklı davada karar verildi. Sanıklardan 18\'inin beraatine, 25\'inin 7 yıl 6 ay, 7\'sinin 6 yıl 10 ay 15 gün, 8\'inin 6 yıl 3 ay ve 7 kişinin de 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.
Bolu Ağır Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz olması nedeniyle haklarında \'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak\' suçundan dava açılan 18\'i tutuklu 65 sanığın yargılandığı dava, Bolu Belediyesi Nikah Salonu\'nda görüldü. Duruşmada, avukatların ve sanıkların son savunmalarının ardından Mahkeme Başkanı Seyfi Han tarafından karar açıklandı.
Mahkeme, FETÖ\'nün eğitim yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla yargılanan sanıklardan 18\'inin beraatine, 25\'inin 7 yıl 6 ay, 7\'sinin 6 yıl 10 ay 15 gün, 8\'inin 6 yıl 3 ay ve 7 sanığın ise 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Kararla birlikte salona tutuksuz olarak gelen sanık Mustafa Daştan, polis ekiplerince kelepçelenerek cezaevine götürüldü.

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