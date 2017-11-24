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Bolu'da FETÖ'den yargılanan avukata hapis cezası

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 7 avukattan 1'i, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı, 6 sanık ise beraat etti

24 Kasım 2017 23:15

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 7 avukattan 1\'i, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı, 6 sanık ise beraat etti.
Bolu Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmaya, 1\'i tutuklu, 7 sanık ile avukatları katıldı. Sanıklar, son savunmalarında suçsuz olduklarını ileri sürerek, beraatlarını talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ö.B.\'ye, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı gerekçesiyle, \'terör örgütü üyesi olmak\' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Diğer tutuksuz sanıklar V.B., S.Ç., A.Ç., N.S.,
M.Ö. ve Ü.D. ise beraat etti.

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