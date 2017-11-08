Bolu'da FETÖ'den 3 kişi tutuklama daha

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU merkezli 5 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonunda adliyeye sevk edilen 8 kişiden 3\'ü tutuklandı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 8 şüpheli dün, savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden, örgütün gizli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandığı iddiasıyla görevinden ihraç edilen müezzin Ali Yiğit ile esnaf Kamil Sarıaslan ve özel sektörde işçi Cemalettin Altunay tutuklandı. Şüphelilerden M.Y., H.Y., M.D., C.Ö. ve A.K. ise, adli kontrol koşulu ile serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında 22 kişi hakkında yakalama kararı çıkartılmış ve operasyonda 17 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlardan önceki gün adliyeye sevk edilen 9 kişiden 3\'ü tutuklanmıştı. Böylece 17 şüpheliden 6’sı tutuklanırken, 11\'i adli kontrolle serbest bırakılmış oldu. Diğer 5 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

