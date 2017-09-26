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Bolu'da FETÖ'den 2 kişi adliyede

Mutlu YUCA/BOLU, (DHA)- BOLU'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi

26 Eylül 2017 17:49

Mutlu YUCA/BOLU, (DHA)- BOLU\'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturmada, örgütün kentteki eğitim kurumları ile şirketleri arasındaki koordinasyonun sağlandığı, üst düzey örgüt üyelerinin görev yaptığı şirketin eski çalışanlarından Davut B. ile eşi Esra B. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Örgütün gizli haberleşme programı \'ByLock\' kullandığı iddia edilen çift, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından evde gözaltına alındı. Evde yapılan  aramada bazı belgeler ile dijital cihazlara incelenmek üzere el konuldu. Davut B. ve ev kadını eşi Esra B., Emniyet Müdürlüğü\'ndeki sorgularının ardından \'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak\' suçundan adliyeye sevk edildi.

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