Bolu'da FETÖ'den 1 tutuklama

BOLU, (DHA) - BOLU merkezli 5 ilde FETÖ/PDY\'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 6 kişiden 1\'i tutuklandı, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bolu merkezli Erzurum, İstanbul, Çorum ve Ankara\'da düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.R., \'Silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan tutuklandı. Diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.