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Bolu'da FETÖ'den 1 tutuklama

BOLU, (DHA) - BOLU merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 6 kişiden 1'i tutuklandı, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı

24 Kasım 2017 22:58

BOLU, (DHA) - BOLU merkezli 5 ilde FETÖ/PDY\'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 6 kişiden 1\'i tutuklandı, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bolu merkezli Erzurum, İstanbul, Çorum ve Ankara\'da düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.R., \'Silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan tutuklandı. Diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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