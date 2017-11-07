T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bolu'da FETÖ şüphelisi 8 kişi adliyede

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden 8'i daha adliyeye sevk edildi

07 Kasım 2017 16:26

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden 8\'i daha adliyeye sevk edildi.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturmada, farklı meslek gruplarından 22 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Şube ekiplerinin Bolu, Ankara, Yozgat, Bursa ve Zonguldak\'ta düzenlediği operasyonlarda 17 kişi, gözaltına alındı. Adliyeye dün sevk edilen 9 şüpheliden M.C.M., H.A. ve H.A. tutuklanırken, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bıraklıdı. Emniyette işlemleri tamamlanan diğer şüpheliler A.Y., M.Y., H.Y., M.D., K.S., C.A., C.Ö. ve A.K. da bugün adliyeye sevk edildi. Diğer 5 şüphelinin yakalanmasıyla ilgili çalışmaların sürdüğü belirtildi. 

FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Murat KÜÇÜKBOLU DHAFetullahçı TerörDevlet Yapılanması FETÖPDYBolu Cumhuriyet BaşsavcılığıEmniyet Müdürlüğü KaçakçılıkOrganize Suçlarla MücadeleTerörle MücadeleAnkara Yozgat BursaZonguldakAdliyeyeEmniyette

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24