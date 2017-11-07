Bolu'da FETÖ şüphelisi 8 kişi adliyede

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden 8\'i daha adliyeye sevk edildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturmada, farklı meslek gruplarından 22 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Şube ekiplerinin Bolu, Ankara, Yozgat, Bursa ve Zonguldak\'ta düzenlediği operasyonlarda 17 kişi, gözaltına alındı. Adliyeye dün sevk edilen 9 şüpheliden M.C.M., H.A. ve H.A. tutuklanırken, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bıraklıdı. Emniyette işlemleri tamamlanan diğer şüpheliler A.Y., M.Y., H.Y., M.D., K.S., C.A., C.Ö. ve A.K. da bugün adliyeye sevk edildi. Diğer 5 şüphelinin yakalanmasıyla ilgili çalışmaların sürdüğü belirtildi.



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