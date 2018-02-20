Bolu'da FETÖ şüphelisi 11 asker adliyede

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle irtibat kurdukları iddiasıyla gözaltına alınan 11 asker adliyeye sevk edildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle iletişim kurdukları değerlendirilen 1 kurmay binbaşı, 7 üsteğmen ve 3 astsubay hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçen Perşembe günü gerçekleştirilen operasyonlarda Bolu, İstanbul, Isparta, Konya, Kütahya, Ankara, Sivas ve Hakkari\'de oldukları tespit edilen 11 kişi yakalandı. Bolu Emniyet Müdürlüğü\'ne getirilen şüphelilerin daha önce farklı yıllarda Bolu 2. Komando Tugayı\'nda görev yaptıkları belirtildi. Emniyetteki işlemlerin ardından 11 kişi adliyeye sevk edildi.

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