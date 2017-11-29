T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bolu’da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

BOLU, (DHA) - BOLU merkezli 4 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6 kişi, gözaltına alındı

29 Kasım 2017 18:06

BOLU, (DHA) - BOLU merkezli 4 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6 kişi, gözaltına alındı.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturmada, örgütün şifreli haberleşme programı ‘ByLock’u kullandığı iddia edilen 9 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Polis ekipleri, Bolu ile birlikte Ankara, İstanbul ve Kocaeli\'de düzenledikleri operasyonlarda 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Diğer 3 şüpheliyi arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BOLU DHABOLUFetullahçı TerörDevlet Yapılanması FETÖPDYBolu Cumhuriyet BaşsavcılığıPolisBoluAnkaraKocaeliDiğer

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24