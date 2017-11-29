Bolu’da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

BOLU, (DHA) - BOLU merkezli 4 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6 kişi, gözaltına alındı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturmada, örgütün şifreli haberleşme programı ‘ByLock’u kullandığı iddia edilen 9 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Polis ekipleri, Bolu ile birlikte Ankara, İstanbul ve Kocaeli\'de düzenledikleri operasyonlarda 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Diğer 3 şüpheliyi arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.