Bolu'da, deprem paniği güvenlik kameralarında

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU’da gece yarısı meydana gelen Richter Ölçeği\'ne göre 4.7 büyüklüğündeki deprem sırasında yaşanan panik, güvenlik kameralarına yansıdı.

​Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 00.16\'da Bolu\'da merkez üssü Yeşilçele köyü olan 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.29 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.6 olarak saptadı. Bu depremin ardından bölgede 11 artçı sarsıntı daha oldu.

DIŞARIDA SABAHLADILAR

12 Kasım 1999 Düzce depremini de ağır şekilde yaşayan Bolulu vatandaşlar, gece yarısı meydana gelen depremlerle büyük panik yaşadı. Çok sayıda kişi, geceyi dışarıda geçirdi. Vatandaşlar özellikle kent meydanında sabahladı. Panik anları, işyerlerinin güvenlik kameralarına da yansıdı.

Bolu’da esnaflık yapan Erkan Saçan, deprem sırasında korkuyla dükkanından dışarı çıktığını ifade ederek, “Birden ne olduğunu anlayamadık. Sağımıza solumuza bakınca deprem olduğunu anladık ve hemen dışarıya çıktık. Ciddi bir korku yaşadım, depremden 1 saat sonra kendime gelebildim. Ayaklarım uyuştu” dedi.

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