Bolu'da cinayet şüphelileri adliyede

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'da, 5 gün önce Murat Güler’i (41), cebindeki ‘geçersizdir’ yazılı 2 deste 200 TL’lik sahte paraları gerçek sanıp, başına taşla vurularak öldürdüğü iddia edilen Volkan M., Uğur Ö. ve Eray E. adliyeye sevk edildi. Zanlıların yakınları adliye önünde sinir krizi geçirdi.

Geçen salı günü sabaha karşı, merkeze bağlı Yenicepınar köyü, Çambaşı mevkisinde maden ocağı yolunda Murat Güler\'in yarı çıplak cesedi bulundu. Güler\'in, başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi. İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu Volkan M., Uğur Ö. ve Eray E.’yi cinayet şüphelisi olarak gözaltına aldı. Şüpheliler ifadelerinde, kent merkezinde bir lokantada tanışıp eve bırakmak amacıyla otomobillerine aldıkları Murat Güler’i cebindeki 200 TL’lik 2 deste banknot yüzünden öldürdüklerini itiraf ederek, paraların üzerindeki ‘geçersizdir’ ibaresini görmediklerini, gerçek sandıkları paralar yüzünden cinayeti işlediklerini söyledi.

İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemleri tamamlanan 3 cinayet şüphelisi adliyeye sevk edildi. Volkan M., Uğur Ö. ve Eray E.’nin adliye önünde bekleyen yakınları sinir krizi geçirdi. Askerden izne geldiği sırada cinayet şüphelisi olan Volkan M.’nin annesi, ağabeyi ve babası adliye önünde “Biz senin arkandayız, yanındayız” diyerek ağladı. Zanlıların, savcılıktaki sorgusu sürüyor.



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