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Bolu'da büyükbaş hayvan yüklü TIR devrildi

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da TEM yolunda kontrolden çıkarak devrilen büyükbaş hayvan yüklü TIR'ın sürücüsü yaralandı, 4 hayvan telef oldu

22 Eylül 2017 13:08

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'da TEM yolunda kontrolden çıkarak devrilen büyükbaş hayvan yüklü TIR\'ın sürücüsü yaralandı, 4 hayvan telef oldu.
Kaza, saat 07.00 sıralarında TEM\'in Yeniçağa İlçesi mevkisinde İstanbul yönündeki yol çalışması nedeniyle ulaşımın Ankara şeridinde çift yönlü sağlandığı noktada meydana geldi. İstanbul yönüne giden İbrahim Akkan\'ın kullandığı 10 Y 4868 plakalı büyükbaş hayvan yüklü TIR, dubalarla bölünen yolun sonunda ulaşımın normale döndüğü noktada tekrar İstanbul şeridine geçerken bariyerlere çarpıp devrildi.
Sürücü İbrahim Akkan yaralandı. Yaralı sürücü çağrılan ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza sırasında dorsedeki büyükbaş hayvanlardan bazıları yola saçıldı. 4 büyükbaş hayvan telef oldu. Yara almadan kurtulan diğer hayvanlar kaza yerinde orta refüjde otladı. Hayvanlar bir süre sonra gelen başka bir TIR\'a yüklenerek götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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