T24- Bolu'da bir kadın, domuz gribinden hayatını kaybetti.

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde rahatsızlanan 28 yaşındaki G.B, 18 Kasımda Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesine getirildi. G.B, hastanede yapılan kontrollerin ardından Köroğlu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altına alındı. G.B, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hastanede 20 Kasımda hayatını kaybeden G.B'den alınan ve kontrol için Ankara'ya gönderilen kan tahlillerinde domuz gribi tespit edildi.

Hastane yetkilileri, G.B'nin domuz gribinden öldüğünün belirlendiğini açıkladı.