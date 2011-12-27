T24 LogoT24 Logo
Spor

Bolu'da ''Atatürk Koşusu''nda öğrenciler zor anlar yaşadı BOLU (A.A)

27 Aralık 2011 15:02

-Bolu'da ''Atatürk Koşusu''nda öğrenciler zor anlar yaşadı BOLU (A.A) - 27.12.2011 - Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, ''27 Aralık Atatürk Koşusu'' yapıldı. Soğuk hava nedeniyle bazı ilköğretim okulu öğrencilerinin zor anlar yaşadığı görüldü. Bolu'nun Karaçayır Mahallesi Murat Canbaş Cimnastik Spor Salonu önünde düzenlenen koşuya, ilköğretim ve liseden minikler, yıldızlar ve gençler kategorisinde toplam 300 öğrenci katıldı. Atatürk Koşusu'na katılan ilköğretim öğrencileri soğuk hava nedeniyle zor anlar yaşadı. Üşüyen öğrenciler gözyaşlarını tutamadı. Ağlayan öğrencileri arkadaşları ile öğretmenleri teselli etmeye çalıştı. Üşüyen öğrencilerin ısınması için sıcak çorba ikram edildi. Koşuda dereceye giren öğrencilere madalya ve çeşitli hediyeler düzenlenen törenle verildi.  Öğrencilerin koşusunu izlemek için gelen AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, öğrencilere başarılar diledi ve öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24