-Bolu'da ''Atatürk Koşusu''nda öğrenciler zor anlar yaşadı BOLU (A.A) - 27.12.2011 - Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, ''27 Aralık Atatürk Koşusu'' yapıldı. Soğuk hava nedeniyle bazı ilköğretim okulu öğrencilerinin zor anlar yaşadığı görüldü. Bolu'nun Karaçayır Mahallesi Murat Canbaş Cimnastik Spor Salonu önünde düzenlenen koşuya, ilköğretim ve liseden minikler, yıldızlar ve gençler kategorisinde toplam 300 öğrenci katıldı. Atatürk Koşusu'na katılan ilköğretim öğrencileri soğuk hava nedeniyle zor anlar yaşadı. Üşüyen öğrenciler gözyaşlarını tutamadı. Ağlayan öğrencileri arkadaşları ile öğretmenleri teselli etmeye çalıştı. Üşüyen öğrencilerin ısınması için sıcak çorba ikram edildi. Koşuda dereceye giren öğrencilere madalya ve çeşitli hediyeler düzenlenen törenle verildi. Öğrencilerin koşusunu izlemek için gelen AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, öğrencilere başarılar diledi ve öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.