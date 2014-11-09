Bolu'da AKP İl Başkanı'nın ismi caddeye verildi

Bolu'nun Dörtdivan İlçesi'nde belediye meclisinin kararı ile iki dönem milletvekilliği yapan Ak Parti Bolu İl Başkanı Yüksel Coşkunyürek'in adı caddeye verildi. Dörtdivan Belediye Başkanı Ak Partili Hasan Uzunoğlu, ilçelerine hizmet etmiş büyüklerin isimlerini yaşattıklarını söyledi.



Dörtdivan Belediyesi Meclisi'nin 1 Eylül'de aldığı kararla daha önce iki dönem Ak Parti Bolu Milletvekilliği yapan, şu an Ak Parti Bolu İl Başkanı olan Yüksel Coşkunyürek'in adı Çavuşlar Mahallesi'ndeki Bolu Caddesi'ne verildi.



zaman.com.tr'nin haberine göre, Bolu Caddesi'ne Yüksel Coşkunyürek Caddesi yazılı tabelalar dikildi. Bu yıl yapılan yerel seçimlerle belediye başkanı seçilen Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu, "Eski milletvekilimiz, şimdiki Ak Parti Bolu İl Başkanımız Yüksel Coşkunyürek ilçemize her zaman destek olmuştur. Destek olmaya da devam etmektedir. Belediye meclisimizin 1 Eylül tarihinde aldığı kararla Dörtdivan'dan Yeniçağa istikametine giden caddeye Yüksel Coşkunyürek'in ismi verilmiştir. Bu caddenin ismi Bolu caddesiydi. Bundan sonra Yüksel Coşkunyürek Caddesi olacak. Dörtdivan'a hizmet eden büyüklerimizi, ağabeylerimizi unutmayarak, onların isimlerini yaşatacağız" dedi.

'Türkiye'de yalakalığın hangi noktaya geldiğinin çarpıcı bir örneği'

CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısıyla, Dörtdivan Belediyesi'nin Ak Parti Bolu İl Başkanı Yüksel Coşkunyürek'in adını bir caddeye vermesine tepki gösterdi. Özcan, Türkiye'de çığır açıldığını, bakanların değil, il başkanının isminin caddeye verildiğini belirterek, "Dörtdivan Belediyesi'nin tuhaf bir uygulaması var. Türkiye'de artık yalakalığın hangi noktaya geldiğinin göstermesi açısından çok çarpıcı bir örnek.



Dörtdivan Belediye meclisi bir karar alıyor, ana caddelerinden bir tanesinin adı Bolu Caddesi. Bolu Caddesi'nin adı bir belediye meclisinin kararıyla pat diye değiştiriliyor. Şu an Ak Parti'nin Bolu il başkanı olan Yüksel Coşkunyürek'in adı veriliyor. Eski bir başbakandan bahsetmiyoruz, eski bir cumhurbaşkanından bahsetmiyoruz, eski bir bakandan bahsetmiyoruz kimden bahsediyoruz; Ak Parti'nin hali hazırdaki Bolu İl Başkanı'nın ismi Dörtdivan belediyesi tarafından ana caddesine veriliyor. Artık maalesef yalakalık bu noktalara gelmiş" dedi.

Coşkunyürek'in ilçeye bir hizmetinin olmadığını söyleyen Özcan, "Coşkunyürek şu an Ak Parti'nin il başkanı ve 9 yıl milletvekilliği yaptı. 9 yıllık milletvekilliği yapan ve adı ana caddesine verilen Dörtdivan'a ne verdi diye bakıyorsunuz maalesef çaktığı tek bir çivi yok. Bir tek kamu yatırımı getirmiş değil. Bir tek somut hizmette getirmiş değil. Onun döneminde Dörtdivan'ın en önemli kurumlarından biri olan Orman İşletme Müdürlüğü kapatıldı. Dörtdivan'ın 14 köyünün suyu onun milletvekilliği döneminde kesildi. Dörtdivan yaylarına elektrik getirildiği için mi bu isim verildi bilemiyorum. Dörtdivan yaylarında hala elektrik yok. Bana göre Dörtdivan'a Yüksel Coşkunyürek ile ilgili tabela konulacaksa 'Yüksel Coşkunyürek buraya giremez' yazılı tabela olmalı. Bugün itibariyle Türkiye'de bir çığır açıldı artık Ak Parti'li bakanların değil Ak Parti'li il başkanının adı cadde ve sokaklara verilir hale geldi" diye konuştu.