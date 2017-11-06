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Bolu'da 9 FETÖ şüphelisi adliyede

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)-  BOLU merkezli 5 ilde yapılan FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 7’si kadın 9 kişi adliyeye sevk edildi

06 Kasım 2017 18:14

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)-  BOLU merkezli 5 ilde yapılan FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 7’si kadın 9 kişi adliyeye sevk edildi. Gözaltındaki 7 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında farklı meslek gruplarından 22 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Şube ekipleri Bolu, Ankara, Yozgat, Bursa ve Zonguldak’ta olduğunu tespit ettikleri şüphelilerden 16’sını yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden 9’unun emniyetteki işlemleri tamamlandı. 7’si kadın 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Gözaltındaki 7 kişinin emniyetteki ifade işlemleri sürerken, 6 şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.

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