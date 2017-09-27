Bolu'da 77 sanıklı FETÖ davasında 'ByLock' dökümleri bekleniyor

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'da, FETÖ/PDY\'nin Abant İzzet Baysal Üniversitesi\'ndeki (AİBÜ) yapılanmasına yönelik, haklarında dava açılan 10\'u firari, 23\'ü tutuklu 77 akademisyenin yargılanmasına devam edildi.

Bolu Adliyesi\'ndeki Ağır Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz olması nedeniyle Bolu Belediyesi Nikah Salonu\'nda görülen duruşmaya 23 tutuklu sanık ile eski AİBÜ Rektörü Prof. Dr. Hayri Coşkun ve eski Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Bahar\'ın da aralarında bulunduğu tutuksuz sanıklar katıldı.

Mahkeme Başkanı Hakim Seyfi Han, dava dosyasında gelinen durum ile ilgili bilgi verdi. Han, \'ByLock\' kullandığı iddia edilen 29 sanıktan 12\'sinin \'ByLock\' dökümlerinin mahkemeye ulaştığını, 17 kişinin \'ByLock\' dökümlerinin ise en geç 10 gün içinde kendilerine ulaşmasını beklediklerini söyledi. Han, hakkında \'ByLock\' tespiti bulunmayan sanıklar S.S.A., T.Ö. ve S.Ö.\'nün cep telefonlarında \'ByLock\' kalıntıları tespit edildiğini, sanıkların bu uygulamayı hangi GSM hattıyla kullandıklarının belirlenmesi için Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücalede Şubesi\'nden rapor istendiğini de aktardı.

TANIK KONUŞTU

Duruşmada tanık olarak dinlenen diş hekimi M.C., AİBÜ Diş Hekimliği Fakültesi\'nde öğrenci olduğu dönemde danışman hocası tutuklu sanık Yusuf Ziya A. tarafından örgüt içinde bir kadınla evlendirilmek istendiği, ondan burs aldığı iddialarına cevap verdi. M.C. şöyle dedi:

\"Yusuf Ziya hocam kesinlikle beni hiçbir şekilde örgüt içerisine çekmeye çalışmadı. Benim maddi durumum öğrenci olduğum dönemde kötü olduğu için bana okul için gerekli materyaller konusunda yardımcı oldu. Bana vatanını milletini seven bir diş hekimi olmamı öğütledi. Yusuf hocam beni hiçbir örgüt içerisine çekmeye çalışmadı. Beni örgüt içerisinden bir kadınla evlendirme planları yapıp yapmadığıyla ilgili de bir şey bilmiyorum.\"

Duruşma, diğer \'ByLock\' kayıtlarının gelmesinin beklenmesi ve avukatların savunma yapması için ertelendi.



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