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Bolu'da 500 bin lira değerinde uyuşturucu hap ele geçirildi

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, TEM Otoyolu'nda durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada S

21 Mayıs 2018 22:08

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU\'da, TEM Otoyolu\'nda durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada S.A.(45) isimli bir yolcunun valizinde piyasa değeri 500 bin lira olan 19 bin 803 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul\'a giden bir yolcu otobüsünü TEM Otoyolu\'nda durdurdu. Otobüste yolcu olarak bulunan S.A.\'nın valizlerindeki 19 bin 803 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu hapların piyasa değerinin yaklaşık 500 bin lira olduğu belirtildi. Gözaltına S.A. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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