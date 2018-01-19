Bolu'da 5 kişilik aile, sobadan sızan gazdan zehirlendi

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 5 kişilik aile, hastanede tedavi altına alındı.

Bolu Tokmaklar köyünde oturan Öztürk ailesinin evinden sabah saatlerinde duman çıktığını gören komşuları yardım istedi. Eve gelen sağlık ekipleri, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendiği belirlenen Nuh Öztürk (44), eşi Nazile (39) ve çocukları Muhammet Emin (16), Hayrunisa (11) ve Ömer Faruk Öztürk\'e (9) ilk müdahalede bulundu. Aile, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.