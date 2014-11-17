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Bolu'da 44 üniversite öğrencisine karga tulumba gözaltı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde okuldan uzaklaştırılan arkadaşları için oturma eylemi yapan 44 öğrenci polis tarafından yaka paça gözaltına alındı

17 Kasım 2014 21:49

Bolu'da, Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde eylemlere katılan arkadaşlarına uzaklaştırma cezası verilmesini protesto eden öğrencilere polis müdahale etti. Oturma eylemi yapan 44 öğrenci karga tulumba gözaltına alındı.

Mutlu Yuca ve Taner Bayar’ın DHA’da yer alan haberine göre, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü geçtiğimiz akademik dönemde eylemlere katılan yaklaşık 30 öğrenciye uzaklaştırma cezası verirken, bugün bir grup öğrenci Gölköy Kampüsü'ndeki aktivite merkezinde oturma eyleminde bulundu. 

Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Mehmet Bahar ile AİBÜ Genel Sekreteri Erdal Bekiroğlu, öğrencileri izinsiz eylemde bulundukları gerekçesiyle uyararak, eyleme son vermelerini istedi. Öğrenciler ise eylemlerine devam edeceklerini söylediler
Yaklaşık 4 saat boyunca öğrencilerin eyleme son vermeleri beklenirken, polis megafonla öğrencilere seslenerek, izinsiz gösteri yapmaları nedeniyle dağılmamaları durumunda müdahalede bulunacaklarını bildirdi. Öğrenciler ıslık ve alkışlarla polisi protesto ettiler. Çevik Kuvvet ekipleri öğrencilerin etrafını sarıp, tek tek gözaltına aldı. Bazı öğrenciler direnince karga tulumba ekip araçlarına taşındı. Polis, kendilerine direnen bazı öğrencilere ise cop kullandı.
44 öğrenci polis araçlarına götürülürken, çevrede toplanan diğer öğrenciler ise alkışlarla polisi destekledi. Gözaltına alınan öğrenciler Emniyet Müdürlüğü 'ne götürüldü.

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