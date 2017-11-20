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Bolu'da 4 kilo reçine esrar ele geçirildi

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)-  BOLU’da, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde, piyasa değeri yaklaşık 300 bin TL olan 4 kilo reçine esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı

20 Kasım 2017 20:05

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)-  BOLU’da, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde, piyasa değeri yaklaşık 300 bin TL olan 4 kilo reçine esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde kent merkezinde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada gizli bölmede paketler halinde 4 kilogram reçine esrar maddesi ele geçirildi. Sürücü N.T. (46), gözaltına alındı. Şüpheli, Emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilirken, el konulan esrarın piyasa değerinin 300 bin TL olduğu belirtildi.

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