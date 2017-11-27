Bolu'da 3 kilo reçine esrar 4 gözaltı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, piyasa değeri 225 bin TL olan 3 kilo reçine esrar, ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, TEM yolunda kontrol noktasında, bir otomobili şüphe üzerine durdurdu. Otomobilde, narkotik köpeği ile arama yapıldı. Aracın bagajındaki çanta ile araçtaki 4 şüphelinin üzerinde toplam 3 kilo reçine esrar, ele geçirildi. Şüpheliler, S.G. (22), E.G. (27), N.R.C. (22) ve R.N. (23) gözaltına alındı.

El konulan uyuşturucu maddenin piyasa değerinin 225 bin TL olduğu belirtilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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