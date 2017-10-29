Bolu'da 29 Ekim coşkusu

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nın 94’üncü yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kutlamalar kapsamında ilk olarak Bolu Valisi Aydın Baruş, makamında protokol üyelerinin tebriklerini kabul etti. Daha sonra Karaçayır Kapalı Spor Salonu’nda tören düzenlendi. Törene Bolu Valisi Aydın Baruş, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Abdulkadir Kavuncu, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Vali Yardımcıları Mustafa Kemal Keskin ile Ahmet Atılkan, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Nadir Çelik, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, siyasi parti il temsilcileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, askeri erkan ile gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda Bolulu katıldı. Törende Belediye Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı okunmasının ardından konuşan Vali Baruş, \"Atalarımızın bizlere miras bıraktığı Türkiye Cumhuriyeti’ni layık olduğu bir şekilde korumak ve yüceltmek için cumhuriyetin manasını çok iyi anlamamız gerekiyor. Cumhuriyet idaresinde meşruiyetin kaynağı halktır, vatandaşların iradesidir. Cumhuriyet yönetiminde millet, özgür iradesiyle seçtiği temsilcileri vasıtasıyla egemenliğini kullanır ve yönetimde söz sahibi haline gelir. Cumhuriyet yönetiminde; kendisini milletin üzerinde gören seçkinlere ve imtiyazlılara, kendisine ilahi güçler vehmeden kişilere, yer yoktur. Cumhuriyet yönetiminde devletin varlık sebebi, vatandaşa hizmettir\" dedi.

Etkinlik; öğrencilerin şiir okunması, halk oyunları gösterisiyle askeri birlikler, izci grupları ve öğrencilerin kortej geçişinin ardından sonra erdi. Kutlamalar kapsamında, daha sonra protokol üyeleriyle şehit aileleri ve gaziler, Bolu Öğretmenevi’ndeki yemekte bir araya geldi. Bolu Vosvos Kulübü (Bolvos) de klasik otomobilleriyle kent merkezinde konvoy yaptı.

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