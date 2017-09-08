Bolu'da 2 katlı ahşap ev yandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'nun Göynük İlçesi\'ne bağlı İbrahimözü Köyü\'nde 2 katlı ahşap ev çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Yangın, sabah saatlerinde İbrahim Arıç\'a ait 2 katlı ahşap evde çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen ve evde kimsenin olmadığı sırada başlayan yangını görenler itfaiyeye haber verdi. Göynük Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmayla yangın söndürüldü. Ancak ev kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



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