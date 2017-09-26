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Bolu'da 2 bin 290 kişiye FETÖ soruşturması

BOLU, (DHA)- BOLU Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz darbe girişimi ardından başlatılan FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında toplam 2 bin 290 kişi hakkında işlem yapıldığı belirtildi

26 Eylül 2017 16:41

BOLU, (DHA)- BOLU Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz darbe girişimi ardından başlatılan FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında toplam 2 bin 290 kişi hakkında işlem yapıldığı belirtildi.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişimi ardından açılan ve devam eden FETÖ/PDY soruşturmaları hakkında açıklama yaptı. 3\'ü tutuklu, 7\'si adli kontrollü toplam 10 şüpheli hakkında \'Anayasayı ihlal\' ve bağlı suçlardan işlem yapıldığı belirtilen açıklamada şöyle denildi.
\"268\'i tutuklu, 166\'sı adli kontollü olmak üzere toplam 558 şüpheli hakkında \'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma\' suçundan Bolu Ağır Ceza Mahkemesi\'nde iddianame düzenlenmiş, aynı suçtan 532 şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir. 489 şüpheli hakkında çeşitli yer başsavcılıklarına yetkisizlik kararı verilmiş, 49\'u tutuklu, 70\'i adli kontrollü, 29\'u yakalama emri ile aranan toplam 701 şüpheli hakkında da soruşturma devam etmektedir. Bugüne kadar soruşturma yürütülen şüpheli sayısı toplam 2 bin 290\'a ulaşmıştır.\"
 

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