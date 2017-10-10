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Bolu'da 2 ahşap ev yandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'nun Dörtdivan İlçesi'ne bağlı Gücükler Köyü'nde çıkan yangında 2 ahşap ev, samanlık, kümes, ahır, odunluk kullanılamaz hale geldi

10 Ekim 2017 15:48

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'nun Dörtdivan İlçesi\'ne bağlı Gücükler Köyü\'nde çıkan yangında 2 ahşap ev, samanlık, kümes, ahır, odunluk kullanılamaz hale geldi.
Yangın, gece saatlerinde Kemal Başarır\'a ait ahırda başladı. Kısa sürede büyüyen yangın Kemal Başarır ve Selahattin Dağ\'a ait ahşap evlere ve yanında bulunan odunluk, samanlık ve kümese sıçradı. Yangına Dörtdivan ile birlikte Yeniçağa, Mengen ve Bolu Belediyesi iftaiye ekipleri ile Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Ekipler, yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışması yaptı. Can kaybının yaşanmadığı yangında 2 ahşap ev, odunluk, samanlık, kümes ve ahır kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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