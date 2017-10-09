Bolu'da 1980 paket kaçak sigara ele geçirildi

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından TEM\'de durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada 1980 paket kaçak sigara ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM\'de bir otobüs firmasına ait aracı durdurdu. Otobüsün bagaj kısmında yapılan aramada çeşitli markalarda bandrolsüz 1980 paket kaçak sigara bulundu. Ele geçirilen kaçak sigaralara nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla el konuldu. Olayla ilgili yakalanan 6 şüpheli de gözaltına alındı.



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